〔全球金市〕金价下跌,投资者在下周一欧元区财长会议前获利了结

* 黄金收低,投资者仍出於希腊问题担忧而获利了结

* 黄金本周微涨

* 技术图表显示金价料进一步走弱

* 市场关注:欧元区各国财长下周一会议

路透纽约/伦敦2月17日电---金价周五下跌,因投资者获利了结.前几日有关希腊接近达成新救助协议的信心日益增长,推升黄金价格.

盘中稍早黄金上扬,受中国央行可能在2011年最後几个月利用庞大外汇储备大举买进黄金的消息提振.

不过,由於投资者在下周一关键的欧元区财长会议前情绪紧张,黄金随後与欧元和美国股市一并回落.下周一会议将对希腊救助协议作出决策.

"黄金不会脱离开整体金融市场的影响."汇丰首席商品分析师James Steel称.

"欧元区债务危机的最终解决,终将会打破这种关系.在那之前,黄金交易可能会波动,并且受欧元区消息主导,特别是希腊方面的消息."Steel说.

2008GMT,现货金XAU=下跌0.3%,报每盎司1,723.20美元.

本周金价微涨0.2%,为三周来首次上扬,因受本周早些时候围绕希腊和欧元区债务危机的乐观情绪带动.

美国4月黄金期货GCJ2下跌2.50美元,报每盎司1,725.90美元.

成交量较30日均值低40%,并有可能录得周一迄今最低.

美国1月消费者物价指数(CPI)上扬0.2%,因受汽油价格上涨推动,这显示通胀基本仍在控制中.但黄金基本未受到影响.

近期黄金与欧元间紧密的联动关系意味着,欧元波动给黄金带来较大影响,後者的传统避险魅力要相形见绌.

稍早时金融时报周四援引世界黄金协会(WGC)高层人士的话报导称,中国人行在2011年最後几个月大举买进黄金,中国黄金进口量因此大增.[ID:nCT0434126].金价上涨.

今年迄今,现货金已上涨约10%,主要是受美国联邦储备理事会(美联储, FED)暗示未来三年左右,利率将将保持在近零水准的言论推动.该言论引发了更多量化宽松政策的预期,对黄金有利.

S&P Capital IQ首席技术分析师Mark D. Arbeter表示,黄金有可能测试每盎司1,640-1,650美元间的主要支撑位,若要重新获得涨势,必须升穿近期高位1,766美元.

周五迄今,现货铂金XPT=在贵金属系中表现最为抢眼,其上涨0.6%,至每盎司1,629.99美元,受助于供给担忧.

现货钯金XPD=下跌0.9%,报每盎司685.47美元.现货银XAG=下跌0.8%,报每盎司33.20美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1725.90 -2.50 -0.1 1718.60 1737.50 108,402

COMEX 3月白银期货 33.216 -0.154 -0.5 33.050 33.690 37,880

COMEX 4月铂金期货 1633.90 7.80 0.5 1627.00 1646.60 4,032

COMEX 3月钯金期货 688.10 -8.50 -1.2 685.00 699.00 2,361

现货金 XAU= 1723.20 -5.20 -0.3 1717.98 1735.40

现货银 XAG= 33.200 -0.260 -0.8 33.080 33.670

现货铂金 XPT= 1629.99 10.50 0.6 1626.75 1640.00

现货钯金 XPD= 685.47 -5.96 -0.9 688.27 696.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=