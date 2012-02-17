〔美国股市〕ADR涨跌互见,在美国长周末及希腊救助协议结果前投资者谨慎

路透纽约2月17日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五涨跌互见,在美国长周末假期及周一欧洲举行重要会议决定是否批准希腊救助计划前,投资者持谨慎态度.

周一为美国总统日假期,美国市场将休市.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨0.33%,美国股市标准普尔500指数.SPX.INX升0.23%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上涨0.52%,欧洲绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3收高0.6%至1,083.22点.

在美国上市的野村(NMR.N)小升0.69%,报4.36美元.丰田汽车(TM.N)下跌0.35%,报83.36美元,本田汽车(HMC.N)攀升0.92%,报37.43美元.

中国网络搜索企业百度(BIDU.O)第四季营收较上年同期增长逾80%,超过华尔街预估.百度称其预计第一季营收介於6.665-6.88亿美元之间.汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计营收为6.788亿美元.[ID:nCN1395424]

"财测与市场预期一致,但大家认为考虑到(经济)环境和中国农历新年较早,或许该公司给出的财测有些保守,"ThinkEquity分析师Qi Guo表示.

在美国股市挂牌交易的百度(BIDU.O)大跌3.48%,报136.90美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS下跌0.14%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA涨0.59%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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