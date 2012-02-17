〔美国股市〕涨跌互现但录得周升幅,等候希腊援助决议

* 市场对下周一希腊援助投票反应乐观

* 美国股市逼近2008年6月以来的高位

* Gilead因肝炎药物数据而下跌,拖累Nasdaq走低

* 道琼工业指数升0.4%,标准普尔500指数涨0.2%,Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约2月17日电---美国股市周五涨跌互见,道指和标准普尔500指数收升,Nasdaq指数收低.在美国长周末假期及投资者冀望下周希腊将获批救助计划前,投资人保持谨慎态度.

标准普尔500指数在今年以来的七周内录得第六周上涨,逼近逾三年来未见的高位.该指数今年以来累计扬升8.2%.

周五美股温和上涨,指标股指较去年10月低位已累计攀升约24%.欧洲股市本周收高,因人们再度预期将达成对希腊的救助计划.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%.[.EUCN]

欧元区财长将於周一开会批准1,300亿欧元希腊援助计划,而美国市场周一因总统日假期休市.

"鉴於美国市场周一休市,欧洲股市周五上扬,的确表明欧洲市场已消化希腊局势因素,"Morgan Stanley Smith Barney全球投资解决方案董事总经理Andrew Slimmon称.

分析师警惕美股回调,周四美股强劲上涨,推动标准普尔500指数攀升至5月2日以来最高位,并见证了美国股市的良好韧性.

"令人鼓舞的是,股指显然在昨天有一些突破,且股指并未回吐,"Schaeffer's Investment Research资深技术策略师Ryan Detrick指出.

技术分析师认为,美国股市处於短期顶部,标准普尔500指数位於九个月高位,距离2008年以来的最高水准已不足10点.

道琼工业指数.DJI收升45.79点,或0.35%,至12,949.87点;标准普尔500指数.SPX上涨3.19点,或0.23%,至1,361.23点.Nasdaq指数.IXIC下跌8.07点,或0.27%,至2,951.78点.

本周,道指上涨1.2%,标准普尔500指数扬升1.4%,Nasdaq指数涨1.7%.

股市对帮助希腊避免无序违约的事态进展一直作出正面反应,但此前协议都在最後时刻未能达成.

在业绩公布期美股通常走势迟滞,因市场消化企业业绩.根据汤森路透数据,截至周五,标准普尔500指数中404家公司已公布业绩,其中64%优於预期.

Nasdaq市场表现逊於整体股市,受Gilead Sciences (GILD.O)重挫14.3%拖累,该股收於47美元.Gilead Sciences称在一项持续研究中,接受其丙型肝炎实验药物的一些病人病情复发.

食品生产商HJ Heinz HNZ.N和Campbell Soup (CPB.N)在公布的季度业绩优於预期後,股价分别大涨4.5%和2.6%.

而General Mills (GIS.N)重挫3.6%,报38.34美元,此前该公司下调了财测.

数据显示,美国1月汽油价格上涨0.9%,带动整体消费者物价指数(CPI)上升,令人担忧能源成本对经济复苏构成风险.

成交温和,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量约为65亿股,低於69.8亿股的日均值.

在纽约证交所,上涨股和下跌股家数分别为1,695家和1,261;在Nasdaq市场,涨跌股家数则分别为1,266和1,235.(完)

--编译 肖群英/于春红;审校 李军

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