〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,受助於加拿大1月通胀数据强劲

路透多伦多2月17日电---加元兑美元周五小幅上涨,此前数据显示加拿大上月消费者物价指数(CPI)高於预期,不过这不太可能令该国央行今年升息.

加拿大1月CPI年率升至2.5%,受助于能源和运输价格强劲.

该数据小幅高於分析师预估的增长2.3%,令加元兑美元CAD=D4在数据公布後立刻从0.9961加元,或1.0039美元附近升至0.9941加元,或1.0059美元.

路透在数据公布後进行的一项调查显示,加拿大多数一级市场交易商预计该国央行将至少在2013年前保持利率不变,因国内经济成长迟滞和全球持续动荡令其持观望态度.[ID:nCN8518186]

加元兑美元CAD=D4收报0.9957加元,或1.0043美元,略高於周四北美市场尾盘的0.9965加元或1.0035美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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