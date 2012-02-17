版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 18日 星期六 06:00 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,因假期前投资者了结获利

路透纽约2月17日电---美国棉花期货周五收低逾1%,但经纪商称卖盘主要是长周末假期前的获利了结.

周一为美国总统日假期,美国棉花等商品市场及金融市场一起休市.

近月3月合约下跌,也因为市场人士在2月23日交割日来临前出脱3月期棉.

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收低1美分,或1.08%,报每磅91.45美分,盘中交投於91.31-93.27美分的狭窄区间,前者为周二来最低.3月成交量为6,797口,因更多市场人士在该合约交割前出脱头寸.

新指标合约5月期棉CTK2收跌1.06美分,或1.13%,报每磅92.65美分,交投区间介於92.39-94.29美分,但区间的低位仍然在从12月15日低位开始拉出的上行趋势线上方.

5月合约成交稳健,收盘後,达13,205口.

ICE Futures数据显示,截止2月16日的未平仓合约减少3,683口,至182,458口.

根据ICE数据,美国期棉周四总成交量较周三减少10,603口,至19,994口.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐