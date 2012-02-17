〔纽约期市〕ICE期棉收低,因假期前投资者了结获利

洲际交易所(ICE)3月期棉CTH2收低1美分,或1.08%,报每磅91.45美分,盘中交投於91.31-93.27美分的狭窄区间,前者为周二来最低.3月成交量为6,797口,因更多市场人士在该合约交割前出脱头寸.