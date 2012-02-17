〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因出口活跃

路透2月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因对希腊获得金援感到乐观,美国玉米出口活跃,及乌克兰将其小麦出口减半的消息,这将有助於为美国增加玉米出口铺平道路.

小麦及大豆期货大幅上升也带动玉米市场.

Ekonomicheskie Izvestia报章报导,因应乌克兰政府忧虑国内小麦市场供应而提出的要求,乌克兰谷物交易商同意限制小麦2-7月出口至170万吨.

过去一年乌克兰饲料小麦和玉米出口对美国玉米出口一直构成竞争.

日圆兑美元触及三个半月低位,且兑欧元挫至两个月低点,因希腊得到第二轮救助在望,提振风险意愿,进一步打压受本周稍早日本宽松货币政策拖累的日圆.[FRX/CN]

欧元兑美元延续升势触及日内新高,此为周三来最高,此前数据显示美国1月消费者物价指数升幅为四个月来最多.

交易员说,美国中西部玉米和大豆现货多数持稳至走强,农户卖出仍然缓慢及乙醇厂等需求向好为市场带来支持.

3月合约的关键支撑位在100日移动均线切入位6.30-3/4美元,主要阻力位在200日移动均线6.63-3/4美元.九天相对强弱指标为57.

CBOT-3月玉米期货合约CH2上涨5-1/2美分,报蒲式耳6.41-3/4美元.

今日玉米成交量预估为326,077口.(完)

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