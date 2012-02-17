〔加拿大股市〕因金矿股和金融股下滑而收低,但本周仍上涨

路透多伦多2月17日电---加拿大股市周五小幅下跌,因金矿股及金融股受业绩拖累而下跌,抵销了对下周希腊将取得救助计划的乐观情绪.

本周加拿大的大型金矿商公布的获利疲软,拖累该权重的板块下挫1%.金融股跌0.1%,受累於Fairfax Financial Holdings (FFH.TO)公布录得巨大季度亏损.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低27.29点,或0.2%,报12,458.30点.本周该指数仍上升0.6%.

尽管希腊和欧元区决策者就债务交换接近达成协议,但加拿大股市收低.加拿大财长费海提周五称,他对下周欧洲领导人将解决希腊债务危机持"谨慎乐观"看法.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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