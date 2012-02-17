〔国际油市〕NYMEX原油期货连涨三日,收在九个月最高水准

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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路透纽约2月17日电---美国原油期货周五收高,连涨三日,并收在九个月最高水准,录得两周连升.
近期一系列强劲的经济数据扶助美国原油期货走强,尽管周五公布的数据显示,美国1月汽油价格上涨0.9%,带动整体消费者物价指数(CPI)升幅为四个月最大,令人担忧能源成本对经济复苏构成风险.
但布兰特原油期货收低,因投资人在该期货连涨四日後锁定获利,该期货升穿每桶120美元后引发超买状况.
不过,布兰特原油期货连升四周,因投资人担心伊朗供应受阻,以及对希腊下周一能确保救助协议通过的信心增强.
纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油CLH2上涨0.93美元,或0.91%,结算价报每桶103.24美元,为近月合约5月10日来最高收位.
本周近月美国原油期货大涨4.57美元或4.6%,为12月23日当周以来表现最好的一周.
伦敦ICE布兰特原油期货LCOH2收报119.58美元,跌0.53美元或0.44%,盘中触及6月15日来最高的120.70美元.
本周布兰特原油期货升2.27美元或1.94%,连升四周.
布兰特原油期货较美国原油期货的升水大幅缩窄至15.98美元,周四报17.47美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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