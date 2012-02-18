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财经报道 | 2012年 2月 18日 星期六 14:29 BJT

〔新闻稿〕中国1月70个大中城市新建商品住宅价格环比停涨--统计局

(以下为中国国家统计局周六发布的1月份70个大中城市住宅销售价格变动情况新闻稿)

一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有48个，持平的城市有22个。与去年12月份相比，1月份环比价格下降和持平的城市增加了2个。

（二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有15个，比去年12月份增加了6个。1月份，同比涨幅回落的城市有50个，涨幅均未超过3.9%。

二、二手住宅价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有54个，持平的城市有11个。与去年12月份相比，1月份环比价格下降的城市增加了3个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.1%。

（二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有37个，比去年12月份增加了8个。1月份，同比涨幅回落的城市有29个，涨幅均未超过3.5%。(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(here)

--整理 邵晓忆; 审校 丁淑琴

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