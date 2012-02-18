〔中国金融〕资金面告急央行周五启用七天定向逆回购,利率5.18%--报载

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日电---中国证券报周六援引消息人士透露,由於资金面告急,央行17日以数量招标方式针对部分公开市场一级交易商开展了七天期逆回购操作,利率为5.18%,规模不详.
"规模应该不小,至少在千亿元人民币左右,"报导援引某一级交易商的资金交易员估计.
报导并称,在央行临时逆回购干预後,短期资金面可能有所缓和.但有交易员表示,此次逆回购期限短,在低到期资金、高准备金率和低超储率局面下,逆回购集中到期将带来月末时点资金波动隐忧.若要化解流动性紧张问题,需采取下调存款准备金率等总量放松措施.
中国央行周六稍晚亦已宣布,从24日(下周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为去年12月5日调降後再次下调.[ID:nCN1397972]
受中小金融机构补交准备金、新股发行及春节前定向逆回购资金到期等因素冲击,银行间市场中短期资金成本自周二起步步攀高,银行间货币及债券市场甚至在周四延迟交易20分钟,以满足部分机构拆入资金需求.[CN/CN]
周五,银行间市场隔夜回购加权平均利率CNREPO=CFXS为4.7433%,较前一个交易日飙涨逾百基点.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。