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中国汇市 | 2012年 2月 18日 星期六 21:05 BJT

〔中国央行〕自下周五起下调存款准备金率0.5个百分点

路透北京2月18日电---中国人民银行周六宣布,从24日(下周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为去年12月5日调降後再次下调.

中国央行去年12月5日起曾下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.[ID:nCN1253128](完)

欲了解更多详情,请点选中国央行网站(www.pbc.gov.cn)

--发稿 北京中文部; 审校 丁淑琴

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