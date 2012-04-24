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中国汇市 | 2012年 4月 24日 星期二 15:10 BJT

〔中国金融〕3月新增外汇占款1,246亿元,财政存款减4,058亿元--央行

路透上海4月24日电---中国人民银行周二公布数据显示,今年3月外汇占款余额为25.65万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约1,246亿元人民币,连续三个月增加.

央行公布的数据并显示,3月末财政性存款余额为2.69万亿元人民币,当月减少4,058亿元,表明同样数量的流动性被注入商业银行体系.

中国2月外汇占款余额为25.52万亿元人民币,当月新增约251.15亿元;2月财政性存款则为增加1,218亿元.(完)

参看详情,请点选中国人民银行网站(here%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%8A%A5%E5%91%8A%E9%99%84%E8%A1%A8%EF%BC%882012Q1%EF%BC%89.pdf)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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