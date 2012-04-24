〔中国金融〕3月新增外汇占款1,246亿元,财政存款减4,058亿元--央行

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海4月24日电---中国人民银行周二公布数据显示,今年3月外汇占款余额为25.65万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约1,246亿元人民币,连续三个月增加.
央行公布的数据并显示,3月末财政性存款余额为2.69万亿元人民币,当月减少4,058亿元,表明同样数量的流动性被注入商业银行体系.
中国2月外汇占款余额为25.52万亿元人民币,当月新增约251.15亿元;2月财政性存款则为增加1,218亿元.(完)
参看详情,请点选中国人民银行网站(here%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%8A%A5%E5%91%8A%E9%99%84%E8%A1%A8%EF%BC%882012Q1%EF%BC%89.pdf)
--发稿 边竞; 审校 黄凯
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。