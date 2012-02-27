《特写》北京三里屯里的艾美奖

撰稿 王丰

路透北京2月27日电--在北京三里屯一个占地数千平方米的制作室中,两座艾美奖奖杯静静地摆放在美国人克里斯·布兰博(Christopher Bremble)的工作台上.

曾在好莱坞任导演、编剧的布兰博,於2006年以15万美元的投资在北京建立了自己的公司.现在,"好莱坞有很多人叫我'那个中国来的家伙'(the China guy)",布兰博笑说.

铁杆"美剧迷"们恐怕难以想到,美国HBO电视台近几年推出的获得多个奖项的电视剧集《血战太平洋》、《大西洋帝国》和《冰与火之歌:权力的游戏》等等,大量的特效工作就是在三里屯这个制作室完成的.布兰博和他的香港籍同事Ah Dee(赵浩强),也因此分别获得了美国电视界的最高奖项--艾美奖的特别视觉效果奖.

最近一年来,中国引进的《关键第四号》和《碟中谍4》等"好莱坞大片"中,同样有这家Base FX公司制作的特效.

布兰博最新的客户之一是中国知名导演陆川.後者执导的投资超过1,000万美元的古装电影《王的盛宴》,把最高难度的特效工作都交给了这家"美国人管理的中国公司".

**"功夫熊猫"从未离开过中国**

中国国家副主席习近平2月中旬访美期间,与美国签订了电影行业的里程碑式协议,为更多美国电影进入中国市场打开了大门.其後中国华人文化产业投资基金等中方企业与美国梦工厂动画公司DWA.O签约,合资在组建上海东方梦工厂影视技术公司的消息,更是引发了中国观众对"《功夫熊猫》回归中国"的无穷遐想.

但对於42岁的布兰博来说,他心目中的"功夫熊猫"从来就没离开过中国.

"我们是一家中国特效公司."布兰博说. "我们制做的是具有中国特色的影视特效."在他看来,中美两国的影视娱乐产业之间并非"你进我退"的零合游戏;市场的开放能够令双方取长补短,为像他这样的专业公司乃至两国影视行业创造更多的机会.

作为Base FX影视特效公司CEO的布兰博,与他的150多位中国雇员一起,已经为数十部美国和中国影视大片制作了关键的视觉效果和动画内容.2012年,他的创作团队预计将达到200人的规模,公司预期营收达到1,000万美元.

在布兰博眼中,未来更大的市场仍旧是中国."现在,我们业务量的一半以上都来自中国本土制作的影视项目."他说.

"中国电影业最大的弱点是缺乏专业的生产管理人才,"中国导演陆川对路透说."Base FX这样的公司结合了美国电影业的专业和管理技术以及中国相对低廉的人力成本,建立了一个独特而具有竞争力的模式."

与成本迅速攀升的制造业相比,中国某些专业领域的人力成本与国际水平相比仍旧相当低廉,影视特效即是其中之一.这也是当初吸引布兰博在北京创办公司的主要原因.

Base FX副总裁谢宁估计,在公司创立初期,包括员工工资在内的综合成本,只有美国同行的八分之一到六分之一."近年来我们的成本也在不断提高,但与美国公司仍有几倍的差距."谢宁表示.

中国民间的大量美术、动漫培训机构,也为Base FX提供了丰富的初级人才储备.但要胜任国际一流的特效制作,这家公司还需要对自己平均年龄只有23-24岁的员工进行数月的深度培训,考试合格後才能正式上岗.

近年来中国提出振兴文化产业,地方政府也纷纷出台支持和吸引文化企业进驻的优惠政策,为Base FX提供了获取资金、降低成本的更多空间.

不过,"北京对於我们的年轻雇员来说,变得越来越昂贵了,尤其是房租;另一方面,这是一个资本密集型的行业."布兰博说.公司目前正与无锡、厦门、海口等多个南方城市政府商谈多种形式的合作,可能在未来几年将业务向中国南方扩展. (完)