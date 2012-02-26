〔货币市场〕美国公债供应增加推动短期利率走高

路透纽约/伦敦2月24日电---美国货币市场本周收尾回购(附买回协议)和短期公债市场状况均出现缓解,需求再次显现低迷.
回购市场本周稍早呈现极端状况,五年期和七年期美国公债周二和周三报极高负利率,此状况周五进一步缓解.
美国公债市场利率上升,因需求减退.
新需求似乎是两个市场走向的拉动因素.美国财政部周三和周四分别标售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债,均吸引了强劲买需,且收益率低於预期,迫使交易员直接买入更多债券,减少在回购市场借入债券.
财政部周四宣布将标售200亿美元49天期现金管理债券.这将给短期市场增加更多供应.另外,美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周两度出售短期公债,亦增加了供应.
Jefferies & Co的货币市场分析师Tom Simons称,财政部宣布标售现金管理债券似乎对短期市场产生了重大影响.
同时,银行间拆借市场下周将继续受到投资者风险偏好的约束,因欧洲央行将公布三年期贷款的需求状况,若需求强劲或将支撑人气并推低借贷利率.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
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