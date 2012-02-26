〔全球汇市〕投机客在2月21日止当周增加美元多头仓位--CFTC

路透纽约2月24日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增加美元多头仓位.
2月21日止当周,美元净多头仓位增至172.5亿美元,前一周为169.8亿美元.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月21日当周 2月14日当周
多头仓位 62,062 64,096
空头仓位 44,805 34,637
净仓位 17,257 29,459
欧元(125,000欧元为1口)
2月21日当周 2月14日当周
多头仓位 29,369 26,774
空头仓位 171,528 175,415
净仓位 -142,159 -148,641
英镑(62,500英镑为1口)
2月21日当周 2月14日当周
多头仓位 27,617 29,309
空头仓位 58,967 69,908
净仓位 -31,350 -40,599
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月21日当周 2月14日当周
多头仓位 7,900 8,663
空头仓位 27,746 24,526
净仓位 -19,846 -15,863
加元(100,000加元为1口)
2月21日当周 2月14日当周
多头仓位 47,784 38,465
空头仓位 33,672 28,899
净仓位 14,112 9,566
澳元(100,000澳元为1口)
2月21日当周 2月14日当周
多头仓位 92,233 93,866
空头仓位 17,533 20,125
净仓位 74,700 73,741
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月21日当周 2月14日当周
多头仓位 29,422 29,202
空头仓位 5,211 5,332
净仓位 24,211 23,870
(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
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