〔全球贵金属〕2月24日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓双双增加

路透2月25日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五的黄金持仓量较周四增加0.14%,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期增加0.63%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,301,471.8 2月24日 41,243,168.6 2月23日 58,303.1 0.14%
iShares 311,635,884.1 2月24日 309,692,696.1 2月23日 1,943,188.0 0.63%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
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