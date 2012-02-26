〔美国股市〕ADR收高,受全球股市上扬和美元下滑提振

路透纽约2月24日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五升至近七个月高位,受全球主要股市上涨以及美元下滑支撑.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR上涨0.54%.标准普尔500指数.SPX小涨0.17%,收在2008年6月来最高水准.
欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.46%.英国富时100指数.FTSE收高0.17%.
德意志银行(DB.N)和诺基亚(NOK.N)在美国上市的欧洲企业中涨幅居前,分别上涨4.6%和4.7%.
亚洲企业ADR指数.BKAS上升0.71%.台湾和韩国股市收涨,中国股市沪综指和日本股市亦分别收於数月高位.
拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨0.55%.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI