《美股一周展望》随着标普指数升至08年6月来最高,股市涨势将受考验

记者 Angela Moon; 编译 杜明霞

路透纽约2月24日电---随着标准普尔500指数升至2008年雷曼兄弟破产前以来的最高水准,美国股市的涨势下周将受到考验.

标准普尔指数今年已经上升8.6%,周五收於1,365点,创2008年6月6日来最高收盘水准.之後几个月雷曼兄弟破产,全球信贷危机失控.

尽管市场上升的速度和幅度已经引发回调担忧,但若突破2011年日内高位1,370点,则可能引燃更多买盘,因投资者恐错失进一步上扬的良机.

"我们已经触及耗竭点和拐点.市场人气看涨且资金流动亦看涨,这令人们有点担心,"TEAM Asset Strategy Fund的投资组合经理James Dailey表示.

"(从当前水准)下滑5-7%将是更加可能和正常的情况,但若升破1,370点,则可能进一步上扬."

标准普尔500指数一直难以升越1,370点.该水准在上周构成强大阻力位.

本周道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数上涨约0.3%.Nasdaq指数.IXIC收高0.4%,为2000年12月中旬以来最高.

油价亦将为关注焦点.受伊朗与西方之间紧张情势恶化担忧影响,布兰特原油期货周五收於每桶125.47美元,创去年4月来高点.

"标普指数和油价迄今一直存在相关性.而现在的油价水准非常重要,"Lightspeed Financial首席市场策略师Ben Schwartz说.

Schwartz解释称,如果油价继续上升,将威胁到消费者信心并打压股市.

欧元走势亦将受到密切关注,从中寻找市场对於风险投资胃纳的暗示.

欧元兑美元周五升至逾两个月高位,且兑日圆触及近四个月最高水准.欧洲央行下周料将提供另一轮廉价资金.

欧洲央行的三年期长期再融资操作(LTRO)或将帮助提振欧元.市场预估再融资操作将吸引5,000亿至1万亿(兆)欧元的需求,料将使风险偏好上升.

20国集团(G20)财长和央行官员周末在墨西哥召开为期两天的会议.

G20会议讨论主题可能是欧洲债务危机.欧元区国家寻求让G20成员国承诺向国际货币基金组织(IMF)提供更多资金,以帮助受是次危机影响的国家.

下周将出炉的美国经济数据包括:周二的耐用品(耐久财)订单,周三的第四季国内生产总值(GDP)修正值,以及周四的一周初请失业金人数和美国供应管理协会(ISM)制造业指数.(完)

--译文审校 王兴亚

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