《美债一周展望》公债价格上扬,关注美联储主席证词和ECB流动性操作

* 市场在希腊救助方案通过後,重又开始担心欧洲形势

* 原油价格大涨助燃经济成长忧虑

* 较长期公债表现录得四周最佳

* 市场静待美联储主席贝南克证词及欧洲央行(ECB)流动性操作

路透纽约2月24日电---美国公债价格周五上扬,因投资者对欧洲债务危机的忧虑挥之不去,且担心油价大涨,推高避险公债需求.较长期公债录得四周来最佳单周表现.

不过,美国公债收益率仍陷於去年11月初迄今波动区间的中部位置.本周指标10年期公债收益率(殖利率)触及约一个月最高水准,这是对希腊最终获得1,300亿欧元抒困资金以避免无序违约一事的反应.

分析师称,公债市场下跌的势头很快减弱,因为人们怀疑希腊第二轮救助计划是否足以解决该国长期财政问题并防止其扩散成为全球性危机,围绕该方案的乐观情绪受到打击.

希腊周五正式向民间债权人推出债务互换要约,开始历史上最大规模的主权债务重组,此为其纾困方案的关键部分.

"充其量我们将希腊问题放在了一边,但我们尚未听说希腊问题最终结局.我不确定他们能否全面实行所承诺的严厉的撙节措施,"Columbia Management的投资组合经理Nic Pifer说.

投资者仍在纠结于欧洲的财政困境的同时,他们可能也会密切关注能源成本大涨这一情况.後者是由於伊朗核危机和该国切断供给引发的买盘造成的.

布兰特原油期货油价LCOc1周五升越每桶125美元,最近一周美国汽油平均价格上涨至每加仑3.65美元.投资者担忧,能源费用持续攀升将导致企业和消费者开支放缓,从而导致全球再度陷入衰退.

"市场对汽油价格持续上涨的担忧升温.如果汽油价格持续走高,将会损及美国经济,并激起双底衰退的议论,"富国基金管理(Wells Fargo Fund Management)的首席固定收益分析师Jim Kochan说.

周五成交异常清淡,10年期美国公债US10YT=RR价格收升4/32,收益率报1.98%,低於周四尾盘的2%.该指标公债收益率周二曾触及2.08%的水平,受欧洲达成希腊救助协议影响.

10年期美债收益率本周下滑3个基点,为四周来的首个周度下跌.但其仍接近去年11月1日以来波动区间1.79%-2.17%的中段.

30年期美国公债US30YT=RR价格上升21/32,收益率报3.10%,较周四下挫3个基点,比前一周下滑4个基点.

较长期美债表现好於较短期公债.两年期美国公债收益率US2YT=RR持平於0.309%,较上周五升1个基点.

**关注贝南克证词和ECB流动性操作**

鉴於希腊纾困方案已达成,交易商将关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对美国经济的看法,以及美联储是否将推出更多措施以降低失业并刺激楼市.

贝南克周三和周四将在国会委员会发表证词.分析师预计,其将可能表达对美国经济的谨慎乐观看法,称经济仍需要超宽松货币政策的帮助.

根据周五的数据,苦苦挣扎的美国消费者和楼市可能终於在摆脱困境.汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数升至一年来最高,同时政府表示,新屋库存1月降至六年来最低.

"在美联储看来,他们仍认为经济需要货币政策保持宽松,"Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp称.

几位美联储高层官员周五表示,目前美联储政策适宜,其中包括维持极低短期利率水准至少到2014年末.

除贝南克证词外,投资者还将等待欧洲央行提供低成本三年期贷款的结果.

周一公布的路透调查显示,超过60位分析师的预估中值显示,欧洲央行将在周三的三年期再融资操作中向银行业提供4,920亿欧元(6,476亿美元).[ID:nCN1401248]

交易商对欧央行第二轮三年期长期再融资操作的可能结果的意见并不特别一致.

一些分析师称,贷款分配额度超出预期或暗示欧洲银行业现金缺乏,难以在公开市场上筹集现金.其他分析师则认为,对央行贷款需求强劲意味着银行业者态度谨慎,确保手中握有大量现金.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

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