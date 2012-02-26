《综述》美国新屋销售和消费者信心数据提振经济成长前景

* 1月新屋销售下降,但上修前几个月的数据

* 房屋供应量降至六年低点

* 房价中值较上年同期下跌

* 2月消费者信心上升

路透华盛顿2月24日电---美国1月新屋销售下降,但此前几个月的数据大幅上修,且市场上房屋供应量减少,进一步佐证楼市正在初步复苏.

周五公布的另一份报告显示,美国2月消费者信心指数触及一年来最高,尽管汽油价格大涨.

"我们谨慎乐观认为经济和楼市都可能处於重要的转折点,"道明证券(TD Securities)驻纽约的资深宏观策略师Millan Mulraine称.

美国商务部公布,1月新屋销售下降0.9%,经季节调整的年率为32.1万户.[ID:nCN1353378]

不过,去年10月、11月和12月的数据均较初值大幅上修,使得报告基调更为强劲,且1月数据超出分析师预估.

东北部和南部地区1月新屋销售大幅增加,但中西部和西部地区新屋销售骤降.

近期一系列数据已经令分析师把经济今年初或突然减缓的担忧搁置一旁.美国1月失业率降至三年低点,制造业活动升温,楼市趋於活跃.

经济好转的迹象帮助提振了美国家庭的信心.

汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数终值从1月的75.0小升至75.3,为去年2月以来最高.

尽管美国汽油价格上涨,但消费者信心仍升高.根据美国能源资料协会(EIA),今年至今汽油价格已经跳升8.8%,截至周一当周平均价格超过每加仑3.65美元.

美国财政部长盖特纳周五表示,奥巴马政府正在衡量或需要动用该国战略石油储备的情况,并注意到伊朗石油供应中断可能损及全球经济.

"在一定情况下有理由动用(战略石油)储备,我们将继续给予关注,谨慎作出评估,"盖特纳对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示.

奥巴马总统面临缓解汽油价格上涨的压力,共和党指责政府的能源政策推动油价升逾每桶123美元.

分析师预计,天然气价格下降料缓解汽油价格上涨给民众造成的痛苦,并预计2011年汽油价格飙升几乎令经济重现衰退的局面不会重演.

欲浏览美国1月新屋销售相关图表,请点选:(link.reuters.com/rar76s)

**经济复苏初现端倪**

尽管1月新屋销售下降,但市场上的房屋供应量从12月的5.7个月降至5.6个月,为2006年1月以来最低.

6个月的供应量一般视为理想水准,1月供应量下降表明新屋市场供需状况正趋於更好的均衡状态.新屋库存降至纪录低位.

但新屋销售面临来自成屋销售的严酷竞争,後者占据房屋市场的更大份额.由於丧失赎回权,许多成屋大幅折价出售.

1月新屋价格中值上升0.3%至217,100美元,创去年10月以来最高,为连续第二个月上升.不过,房价中值较上年同期下降9.6%.

分析师乐观认为房价面临的下行压力将缓解,因近期未售房屋供应减少.1月未售房屋供应量降至6.1个月的近六年低点.

本周数据显示,美国1月成屋销售增至一年半高位,2月建筑商信心接近五年高点.不过,房屋销售和建筑仍远低於2005年水准.(完)