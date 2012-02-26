《汇市一周展望》欧元兑美元触及两个半月高位,涨势料将持续

* 美元/日圆升至2011年7月以来最高位

* 日本进口商买入美元,触发位於80.41日圆的停损位

* 欧元/美元受空头回补涨势带动升至两个半月高位

路透纽约2月24日电---欧元兑美元周五升至逾两个月最高位,近期内欧元料将维持涨势,因市场普遍对欧债危机持乐观态度,且下周欧洲央行将开展再融资操作.

欧元/美元连涨第三天,连续第二日升逾100日移动均线切入位,并突破1.3435美元左右的关键阻力位,这是10月底高位至1月中低点下跌趋势的50%回调位.

日圆全线下挫,日本央行近期放宽货币政策开启了日圆的下跌趋势.日本的贸易逆差、日本与美国的利差日益扩大有利於美元,另外原油价格上涨也打压日圆前景.

日圆兑欧元跌至近四个月最低水准.

"我认为欧元涨势下周可能将延续至1.36-1.37美元,"康涅狄格州Faros Trading董事总经理Douglas Borthwick表示.他指称欧元互换市场出现好转,开始显示欧洲融资紧张形势已从12月的极端水平缓和.

两年期欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS2Y=ICAP周五报负58.250基点,脱离12月中触及的纪录高位负92.500基点.

基差互换缩窄意味着期汇市场的美元需求减弱,通常支持欧元/美元的现汇汇率.

Borthwick补充称,欧洲央行下周进行三年期再融资操作(LTRO)可能将帮助提振欧元.市场预估再融资操作将吸引5,000亿至1万亿(兆)欧元的需求,料将使风险偏好上升.

"大举进行(再融资操作)将全线支撑风险,因银行和主权债融资条件放宽,降低了全球的系统风险,"伦敦的摩根士丹利汇市策略师Calvin Tse称.

他补充称,大量这种资金可能将用於投资主权利差交易,即欧元区银行利用他们的三年期新融资买入欧元区同样年期的主权债.

不过,这种低息资金供应可能很快结束.欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五表示,他不认为在下周的三年期再融资操作(LTRO)後,还有进一步行动的必要.

纽约汇市午後尾段,欧元兑美元EUR=最新上涨0.7%,报1.34545美元,远离稍早所及的12月初迄今高点1.34869美元.

市场人士称,欧元周四突破了1.3306美元附近的100日移动均线切入位,以及在周五欧洲早盘时段攻下据传在1.34美元的一期权障碍後,获得了良好的上涨动能.

下一道关注的重要水准将会是1.3623美元区域,这是欧元从去年10月末到今年1月跌势的61.8%回档位.

欧元区问题也将受到本周末在墨西哥城举行的20国集团(G20)会议的关注.欧盟领导人可能会寻求大幅增加国际货币基金会(IMF)资金来源,以帮助该地区解决债务危机.

部分市场人士认为,鉴於投机客持有的欧元空仓过多,欧元仍有上行动能.

"从根本上说,投资者仍持有大量欧元空仓是正面因素,因为在某种程度上,假定欧元继续上涨,他们将需要解除这些仓位,而这会进一步支撑欧元,"摩根大通全球资产配置和替代投资的欧洲主管Nikolaos Panigirtzoglou说.

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,2月21日止当周投机客持有142,159口欧元空仓.

**日圆疲弱**

日圆今日也有较大行情.美元兑日圆JPY=EBS在电子交易系统(EBS)上触及七个半月新高81.062,其最新上涨1.4%,报80.990日圆.美元/日圆过去两周录得约4.4%的升幅,为近两年来最大的两周升幅.

CitiFX驻纽约资深外汇分析师Greg Anderson表示,他认为日圆跌势将会逆转,并预计新的支撑位将在78.00或79.00日圆.

传统上讲,美元/日圆和日本/美国短期公债收益率差间有较强的关联度.鉴於美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺将至少在2014年前都将维持超低利率,美国公债收益率US2YT=RR料不会进一步大幅上涨.而日本两年期公债JP2YT=RR则已在极低的水平.

欧元兑日圆EURJPY=EBS升至近四个月高位109.100日圆,远高於1月16日触及的今年低点97.04日圆.欧元/日圆最新上涨近2%,报108.990.本周欧元/日圆上涨3.8%,创10月中以来最佳单周表现.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

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