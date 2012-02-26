《一周市场焦点》欧洲情势将受关注,市场还将等待美中制造业数据

* 欧盟领导人面临控制债务危机的压力

* 市场为欧洲央行第二轮三年期再融资操作做好准备

* 关注美国和中国制造业数据

* 高油价威胁经济复苏

路透伦敦2月24日电---未来一周欧洲将是关注焦点,欧洲央行(ECB)将进行第二次三年期再融资操作,且欧洲领导人将会晤以加强控制债务危机所需的金融防火墙.

市场还将密切关注美国和中国的制造业数据,以从中寻找经济成长是否萎靡的迹象.而油价上升和希腊第二笔纾困协议的实施情况也将为市场背景增添色彩.

风险资产已经上涨近两个月,受全球主要央行新一轮宽松货币政策措施和经济复苏期望推动.

全球股市.MIWD00000PUS从10月低点上升逾20%,10年期意大利公债IT10YT=TWEB今年已经为美元投资者带来15%的收益率.

不过支撑这波涨势的人气愈发不稳.

"错过这波涨势的忧虑促使很多投资者买入,但一旦有负面迹象浮现,他们就将撤出,"SICA Wealth Management总裁兼首席投资官Jeff Sica表示.

未来一周,风险资产应能从欧洲央行周三进行的第二次再融资操作中获得一些支撑.

欧元区1月货币供应数据周一将出炉,欧洲央行12月实行的第一次再融资操作效果如何,该数据将提供一些指引.

广泛认为该举措将逆转欧洲金融市场的下滑之势,缓解银行系统的压力,并降低意大利和西班牙等陷入困境的欧元区国家的借款成本.

欧洲央行第二次三年期再融资操作很可能是最後一次,特别是在其效果持续的情况下.

"除非欧债危机明显恶化,否则此後不大可能再度进行大规模再融资操作,"德意志银行首席分析师Thomas Mayer说.

Mayer表示,两次再融资操作可能已经改变金融市场动能,某种程度而言类似汇市干预的影响,因此不需出台维持价格走势的新措施.

**加强防御**

但为保护这些收益,欧盟领导人周四和周五的会议将须就加强欧元区的防御措施达成一致.

这意味着实行更好的经济政策并加强金融安全网,将该地区两个防火墙--现有的欧洲金融稳定机构(EFSF)和将於今年年中生效的欧洲稳定机制(ESM)基金--合二为一的建议将是讨论焦点.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德已表示,如果欧元区将EFSF的剩余资金并入ESM,那麽IMF将能够开始向全球其他地区成员国募资,以加强应对危机的能力.

市场在等待欧盟领导人举措的同时,还将关注希腊下一步采取什麽举措,以满足1,300亿欧元纾困案的要求.该纾困案目前仅仅缓解了希腊立即无序违约的担忧.

"市场并未将希腊(纾困)协议视作能扭转局面的因素,"巴克莱资本的分析师在研究报告中说,"我们认为,风险未进一步上涨,部分归因于结果基本符合预期,而且很多问题仍未获解决."

希腊周五向民间债权人提出债务互换的举措未来一周将占据主导,且削减养老金和降薪的法律仍需获得希腊议会的批准.

德国议会周一将就希腊纾困案进行投票.

**经济成长是关键**

此外,投资者还将关注关於全球前两大经济体情况的更多线索.

中国和美国将公布有关制造业活动的指标.中国周四将公布官方制造业采购经理人指数(PMI),美国周二和周四将分别公布1月耐用品(耐久财)订单和2月美国供应管理协会(ISM)制造业指数.

美国经济似乎未受影响,其经济复苏形势推动美国股市.SPX.DJI重回雷曼兄弟破产前的高位.但市场愈发担心亚洲经济活动放缓,因来自欧元区的出口订单下降.

浏览2012年资产表现图表,请点选(link.reuters.com/muc46s)

浏览2012年大宗商品表现图表,请点选(link.reuters.com/faz36s)

浏览欧元区债务危机相关图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

伊朗与西方的紧张情势升温,对经济增长前景构成另一个威胁.这种情况已经促使油价近期强劲上涨.

以美元计价的布兰特原油价格LCOc1今年已经上涨逾14%,以欧元计价的价格涨幅约为11%.

"在能源价格处於高位的情况下将不会有经济复苏,"基金经理Jeff Sica说.

债市方面,西班牙、意大利、德国、法国和比利时均将标债,料将都进展顺利,尤其是银行将能够把这些债券当作取得ECB低息贷款的抵押品的情况下.(完)