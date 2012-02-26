《综述》美联储官员称当前政策适宜,但有官员暗示支持新的刺激措施

* 布拉德称只有经济恶化才会推出第三轮量化宽松

* 威廉姆斯暗示支持买入抵押贷款支持证券

* 普洛瑟担忧央行涉足财政政策领域

路透纽约2月24日电---美国联邦储备理事会(FED)高层官员周五表示,美联储的超宽松货币政策对於迟滞的经济而言是适宜的,但一位决策者称只有状况恶化才需要进一步放宽政策.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)节目中表示,鉴於经济和就业市场正在好转,美联储可以暂时按兵不动等待更多数据.

许多投资者原本预计美联储今年将推出第三轮债券购买计划,以维持低利率并刺激经济增长,但近期经济前景改善削弱了此类猜测.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称,复苏仍然相当迟缓,有理由出台重大货币刺激措施.

虽然不再呼吁实行额外宽松举措,但威廉姆斯暗示他并不反对美联储推出进一步刺激措施.

他暗示青睐重新买入抵押贷款支持证券,这可能具备帮助支持房产市场的额外好处.

"购买抵押贷款相关证券似乎已经明显降低抵押贷款利率,鉴於楼市的疲弱状况,这特别有所助益,"威廉姆斯说.

上月,美联储表示将可能维持美国指标利率于近零水准至少至2014年末.

布拉德称,第三轮量化宽松(QE3)是美联储可以用来帮助刺激复苏的"强大武器".

"我永远不会排除QE3的可能性,"他说,"但只有当经济形势恶化,特别是通胀数据低於(2%的)通胀目标并开始进一步下行进入通货紧缩的时候,我们才可以动用."

费城联邦储备银行总裁普洛瑟未提及短期政策前景,但表示强烈反对比如购买抵押贷款支持证券等涉足财政政策领域的央行政策.

"一旦央行涉足财政政策,其可能会发现面临来自民间部门、金融市场或者政府的更大压力,要求其利用自身资产负债表来替代其他财政决策,"普洛瑟在一次会议上表示.

纽约联邦储备银行总裁杜德利亦抨击财政政策争论,称政府需要制定中期计划来削减高企的赤字和债务.

"美国制定可信的中期财政整顿计划,解决巨额并不断增加的结构性赤字,并与支持经济复苏保持一致,这是至关重要的,"他说.(完)