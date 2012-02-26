日韩经济指标预测--2月27日-3月5日****

路透2月27日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月27日当周---------------------------------
2月27日(一)
2300 韩国经常账(亿美元) 1月 -- 顺差55.5
2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -0.2% +2.5%
2月28日(二)
2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- -0.9%
(较上年同期) -- +2.8%
服务业产出(较前月) -- 持平
2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 +1.5% +3.8%
未来一个月工业生产预估 -- +2.5%
未来两个月工业生产预估 -- +1.2%
2月29日(三)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +1.5%
房屋开工(较上年同期) -3.5% -7.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超999
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,645
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -6.5% -9.8%
3月1日(四)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 逆差20.3
出口(较上年同期) -- -7.0%
进口(较上年同期) -- +3.3%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +3.4%
2330 日本家庭支出(较前月) 1月 +0.6% -1.0%
(较上年同期) -0.8% +0.5%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 -- -0.2%
全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 2月 -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.4%
2330 日本求才求职比 1月 0.72 0.71
失业率 4.5% 4.6%
3月2日(五)
0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.17
--------------------------------3月4日当周---------------------------------
3月4日(日)
2300 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,113.4
(完)
--编译 张涛;审校 郑茵
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]