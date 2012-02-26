〔东京汇市〕日圆在亚洲盘初下跌,受油价和欧元急升拖累

2155GMT--日圆在亚洲盘初下挫,日圆兑美元JPY=徘徊八个月低位附近,约报81.28,受累于日本央行本月初放松货币政策.
有传闻称,日本正买入石油以防止油价进一步上涨的风险,这打击日圆,而投机客借入日圆购买石油期货的利差交易令日圆雪上加霜.
欧元兑美元EUR=逼近三个月高位,报1.3462,此前希腊与民间债权人达成债务互换协议,给投资者出脱大量空头仓位提供了藉口.
欧元兑美元在周五纽约时段飙升至1.3487.
欧元兑日圆EURJPY=也升至109.46,为日本在去年10月底干预以来的最高位.
美元指数.DXY接近三个月低位,报78.352.
20国集团(G20)墨西哥会议刚刚闭幕,欧盟(EU)加紧筹备本周的新一轮峰会,但市场对此反应冷淡.
周一没有重要数据出炉.
本周的关注焦点是欧洲央行(ECB)在周三开展的第二轮长期再融资操作(LTRO),预计规模达2,500-5,000亿欧元.倘若其最终规模超过预期,有望推动欧元走高.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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