〔金砖国家〕2月24日股汇市收盘纵览

路透2月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.78%,报1,067.56点.
中国股市:沪综指周五收涨1.3%创逾三个月新高,A股成交亦放大至近4个月来高位,受地产股板块大幅扬升带动.分析人士认为,市场对於地方政府房地产调控放松的预期不断升温,加之流动性持续改善,短线股指或将继续盘升之势.沪综指.SSEC收报2,439.628点,涨30.074点,或1.25%,创去年11月17日2,463.046点以来最高收位.周五沪市A股成交金额约1,212亿元人民币,为去年11月3日1,366亿元以来新高.沪综指本周累计上扬3.5%,为连续第六周上涨.[.SSCN]
香港股市:收涨,得益於友邦保险(1299.HK)和中资地产股的强劲表现,帮助抵消银行板块的弱势.恒生指数.HSI收高0.12%,至21,406.86点,友邦保险跳涨3.3%,对恒指的提振作用最大.不过本周恒指周线小幅收低,终结此前连续七周的涨势.恒生国企指数.HSCE收盘下跌0.21%,受银行股拖累.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收涨.德国强劲数据刺激欧元反弹,美元回落激励人民币中间价高开,并带动汇价走升,但市场仍疑虑欧元强势仅昙花一现,美元或短期反弹的预期压制人民币缩小升幅.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水186点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3164元.[CNY/CN][ID:nCN1410332]
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印度股市:一周累计挫跌2%,录得2012年以来首个周跌幅,因全球油价攀升且印度财政赤字扩大,使投资者疑虑重燃,纷纷获利了结.指标BSE指数.BSESN周五收跌0.86%或154.93点,报17,923.57点,16支成分股收跌.[.BO]
印度汇市:印度卢比连续第二周走高,因迹象显示欧洲遏制欧债危机的努力正取得成效,提振市场对较高风险新兴市场资产的信心.卢比兑美元INR=D2周五收报48.9350/9450,高於周四收盘价49.19/20,且为2月7日以来最高.一周升幅为0.7%[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,722.050点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高5.18%,报926.00点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨1.67%,报29.1850;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.13%,报39.2000卢布.
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巴西股市:拉美股市触及约六个月高位,因全球经济成长乐观情绪促使投资者利用股价较低的时机买入,但很多投资者对未来一周情势保持警惕.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升0.19%,今年以来累计升幅达16%,几乎补回去年18%的跌幅.[ID:nL2E8DOEX2]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元走高,巴西央行持续的干预行动未能完全吸纳流入的美元,巴西利率期货急升,此前一项调查称,巴西经济需要收紧货币政策以在不引发高通胀之下实现经济成长.雷亚尔兑美元BRBYBRL=,略削减稍早涨幅,但仍收高0.23%,报1.710.[ID:nL2E8DOE96]
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南非股市:连续第二日小幅收高,南非金融集团FirstRand(FSRJ.J)称上半年度利润将录得两位数增长後,股价再创新高.综合指数.JALSH升0.45%,报34,260.76点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升0.52%,报30,560.09点.[.J]
南非汇市:截止1643GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3升0.85%,报7.5950.[ZAR/](完)
--编译 肖群英;审校 张若琪