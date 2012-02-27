〔中国金融〕要调动金融机构服务"三农"和小微企业积极性--副总理

路透北京2月27日电---中国国务院副总理王岐山表示,要多措并举,进一步完善财税、担保、坏账核销、风险补偿等政策支持体系和差异化监管措施,调动金融机构服务"三农"和小微企业的积极性,确保涉农和小微企业贷款增速均高於全部贷款平均增速.
新华社周六援引他的话称,推进金融体制机制改革和组织制度创新,优化金融结构和布局,努力破解"三农"(农业、农村和农民)和小微企业融资难题,更好地服务于实体经济.
"发展中小金融机构是一个不断探索的过程,要在有效监管的前提下,用改革创新的办法解决市场准入和退出、区域布局、风险防范等问题,鼓励、引导和规范民间资本进入金融领域,不断发展和完善草根金融".王岐山称.
他指出,金融系统要按照稳中求进的总基调,执行好稳健的货币政策,"有扶有控",确保金融安全稳定,促进经济平稳较快发展.
王岐山强调,防风险是金融业永恒的主题,对各类金融风险隐患,要早发现、早报告、早处置.要明确责任,加强监管,严厉打击非法集资、金融传销等违法金融活动,切实守住不发生系统性、区域性金融风险的底线.
2010年5月中国发布曾被寄予厚望的民间投资"新36条",鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入、可以实行市场化运作的行业和领域,曾被视为打破民间投资的玻璃门.面对迟迟难以落实的细则,中国打破金融垄断的呼声渐高.
中国总理温家宝本月初强调,今年上半年一定要把"新36条"实施细则制订出来.(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽