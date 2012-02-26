《中国报摘》--中国证券报2月27日

* 头版头条:

--据悉,日前中国证监会与财政部及国税总局商讨,建议为了促进公司债市场发展,参照个人投资者投资国债政策,减免公司债利息税.

* 其他:

--国务院副总理王岐山表示,金融系统要按照"稳中求进"的总基调,执行好稳健的货币政策.同时要在有效监管前提下,鼓励、引导和规范民间资本进入金融领域,不断发展和完善"草根金融".

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,货币宏观调控要以广义货币供应量(M2)为主,不能兼顾贷款总量和货币供给总量.此外可以适当放松存贷比的计入项目,将同业存款计入存贷比的分母,承认吸收同业存款是商业银行获取资金的来源之一.

--中国人民银行调查统计司司长盛松成称,社会融资总量调控要以利率市场化为前提.

--全国社会保障基金理事会理事长戴相龙称,今後两年社保基金将加快私募股权投资基金(PE)投资.他并介绍,截至2011年底,社保基金共承诺投资13只股权投资基金,承诺投资金额达到195亿元人民币,占这些项目资金规模的31%.

--中证指数有限公司将於3月20日发布中证1-10年国债指数.该指数从银行间市场挑选剩余期限介於1到10年之间且流动性强、规模大的国债组成样本.

--中国电力企业联合会预计,2015年全社会用电量将达到6.02-6.61万亿千瓦时,"十二五"(2011-2015年)期间年均增长8.8%;同时预计今年电力工程建设投资达7,393亿元,基本与去年持平.

--德国将从3月9日起将不同规模的光伏发电系统补贴下调20%-30%.德国光伏安装量目前占全球光伏安装总量的四分之一至三分之一,该市场萎缩将对全球光伏产业造成打击,而严重依赖出口的中国光伏业也将在劫难逃.

--中联重科(000157.SZ)拟现金出资21亿元人民币,设立一家环卫机械全资子公司.该设立完成後,中联重科将向其转让与环卫机械业务相关的资产,转让价格为该等资产截至2012年1月31日的账面值,合计约19.43亿元.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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