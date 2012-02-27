《中国报摘》--其他报纸重要消息2月27日(I)

**上海证券报**
--中国新闻出版总署日前指导意见,支持出版传媒集团跨媒体、跨地区、跨行业、跨所有制发展,鼓励兼并重组.
--距2月8日国内成品油官方调价仅过去两周,决定调价与否的必要参数--三地原油移动均价变化4%的界限再度被突破,这意味着只要22个工作日的时间条件再满足,成品油调价"窗口"短时间内又将打开.但业内普遍认为,出於维稳考虑,相关部门或推迟执行调价.
--中电联预计,2015年全国煤炭需求量将达到43亿吨左右,比2010年增加约9.7亿吨,年均增长5.2%.
**人民日报**
--2月26日,设在北京西长安街北侧梅地亚中心的全国两会新闻中心正式开展工作.十一届全国人大五次会议和全国政协十一届五次会议将分别於3月5日和3月3日在北京开幕.
--2011年中国油气矿藏探明储量大幅增加,石油、天然气和煤层气探明地质储量增加均超过20%,其中石油勘查新增探明地质储量成为新中国成立以来第二高产年.
**第一财经日报**
--日前工业和信息化部就《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》徵求意见,入围的25家车企、412款车型均为自主品牌.
--接近发改委的知情人士透露,目前国家发改委已经要求城投债偿付采用均摊制,类似于分期付款."就像买房,你有多大实力就买多大房;以前是一次还本,现在一般是第3年末起,一定要开始还本."(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]