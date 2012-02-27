《新兴市场重要经济事件预告》--2月27日-3月5日

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2月27日(一)
坦桑尼亚阿鲁沙--国际货币基金组织(IMF)-东非共同体就区域整合召开会议(至2月28日).
缅甸仰光--第18届东南亚国协(东盟)部长会议会前会(至2月29日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布最终月度公告.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1530).
2月28日(二)
北京--世界银行行长佐利克举行新闻发布会.
马尼拉--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯在菲律宾央行举行的活动上,发表有关"当代货币政策转变"的演讲.
印度罗纳瓦拉--印度央行副总裁Shri Anand Sinha在高级研究与训练中心(CAFRAL)组织的"先进方法实施"研讨会上,发表题为"监管者的期望"的讲话.
布达佩斯--匈牙利央行召开利率决策会议(1400).
安卡拉--土耳其央行公布2月21日货币政策委员会会议记录.
温得和克--纳米比亚财长Saara Kuugongelwa-Amadhila在议会就财政预算发表演说.
2月29日(三)
柬埔寨暹粒--东南亚国家联盟(ASEAN)财政和央行副总裁工作组会议.
墨西哥城--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在墨西哥证券交易所早餐会上发表题为"美国经济概况"的讲话(1430).
圣地亚哥--智利央行公布2月利率决策会议记录(1130).
3月1日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至3月2日).
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn参加亚洲学会主办的Shankar Acharya新书首发式(全球危机:印度枯萎)的小组讨论(1230).
坎帕拉--乌干达央行召开货币政策会议(0400).
3月2日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最後一日).
印度哥印拜陀--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加印度海外银行(IOB)组织的一个外展活动.
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn向Quantum Advisors Private Limited的投资顾问和投资经理发表讲话.(1300)
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan发表题为"印度海外投资"的演讲.
3月3日(六)
印度浦那--印度央行副总裁Subir Gokarn发表主旨演讲,题为新兴宏观经济环境,监管变化和银行竞争力(1300).
3月5日(一)
开普敦--第六届非洲经济论坛(至3月7日).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
柬埔寨金边--第20届东盟峰会联合筹备会议和相关会议(至3月7日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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