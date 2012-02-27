《全球主要国家债券发行预告》--2月27日-3月5日

路透2月27日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/27 意大利 87.5亿欧元 2012年8月31日到期的184天期BOT债券
2/27 意大利 35.0亿欧元 2012年12月20日到期的295天期弹性BOT债券
2/27 1630 美国 13周期及26周期国库券
2/27 0700 德国 30亿欧元 2013年2月27日到期的Bubill债券
2/27 法国 BTF国库券
2/28 0130 日本 两年期公债
2/28 意大利 20-25亿欧元 2017年5月1日到期的BTP债券,票息4.75%
30-37.5亿欧元 2022年9月1日到期的BTP债券,票息5.5%
2/28 1630 美国 四周期国库券
2/28 加拿大 74亿加元 2012年5月10日到期的98天期国库券
28亿加元 2012年7月19日到期的168天期国库券
28亿加元 2013年1月17日到期的350天期国库券
2/29 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/29 加拿大 35亿加元 两年期公债
2/29 0700 德国 40亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债,票息2.0%
3/01 英国 27.5亿英镑 2022年到期的公债,票息4.00%
3/01 法国 70-80亿欧元 2017年10月25日到期的OAT公债,票息4.25%
2019年10月25日到期的OAT公债,票息3.75%
2022年4月25日到期的OAT公债,票息3.00%
2026年4月25日到期的OAT公债,票息3.50%
3/01 西班牙 2014年4月30日到期的公债,票息3.40%
2015年7月30日到期的公债,票息4.0%
2016年10月31日到期的公债,票息4.25%
3/02 英国 国库券
3/05 1630 美国 13周期及26周期国库券
3/05 法国 BTF债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
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