《中国股市盘前看点》--2月27日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国1月成屋待完成销售
--美国2月达拉斯联邦储备银行制造业指数
--德国议会料将举行特别会议,就援助希腊的特别纾困方案进行投票
**宏观经济和政策面**
--中国国务院副总理王岐山表示,要多措并举,进一步完善财税、担保、坏账核销、风险补偿等政策支持体系和差异化监管措施,调动金融机构服务"三农"和小微企业的积极性,确保涉农和小微企业贷款增速均高於全部贷款平均增速.[ID:nCN1411554]
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,货币宏观调控要以广义货币供应量(M2)为主,不能兼顾贷款总量和货币供给总量.此外可以适当放松存贷比的计入项目,将同业存款计入存贷比的分母,承认吸收同业存款是商业银行获取资金的来源之一.
**重点行业和公司**
--工信部发布粮食加工业发展规划(2011-2020年),提出到2015年中国粮食加工业总产值达到3.9万亿元,到2020年达到6.9万亿元人民币,年均增长12%.[ID:nCN1411624]
--距2月8日国内成品油官方调价仅过去两周,决定调价与否的必要参数--三地原油移动均价变化4%的界限再度被突破,这意味着只要22个工作日的时间条件再满足,成品油调价"窗口"短时间内又将打开.但业内普遍认为,出於维稳考虑,相关部门或推迟执行调价.
--中电联预计,2015年全社会用电量将达到6.02-6.61万亿千瓦时,"十二五"(2011-2015年)期间年均增长8.8%;预计今年电力工程建设投资达7,393亿元,基本与去年持平.
--日前工业和信息化部就《2012年度党政机关公务用车选用车型目录》徵求意见,入围的25家车企、412款车型均为自主品牌.
**海外动向**
--美国股市标准普尔500指数上周五小幅收高,升至2008年雷曼兄弟破产前以来的最高水准,延续了稳步上扬态势,得益於美国经济呈现复苏迹象.道琼工业指数收跌1.74点,或0.01%,至12,982.95点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短期支撑位在五日均线2,399点.(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
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