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债券 | 2012年 2月 27日 星期一 09:33 BJT

〔全球经济〕IIF呼吁G20促进增长,推迟加强银行业监管的时间

路透2月24日电---国际金融协会(IIF)周五呼吁全球财政首脑加强促进经济增长,警告称来自欧元区的风险犹存,过度银行监管可能损害复苏.

IIF在G20(20国集团)财长会议前夕称,尽管希腊救援最新计划是"一项重大进展",将帮助降低不确定性,但主权债务危机仍未解决,过快削减支出可能损害增长.

该协会有关谨慎削减预算的呼吁实际上是对德国以及其他北欧国家提出的批评,这些国家坚持以严格的财政改革,作为向高负债欧元区成员国提供金援的条件.

"如果没有增强经济成长的手段,(欧盟)短期内对财政纪律的强调,将导致欧元区薄弱国家的债务/国内生产总值(GDP)比例上升,"该协会在致G20的信件中称.

此外,越来越多的经济分析师警告,不要使一些国家陷入减支和衰退的恶性循环中.

IIF还敦促G20放宽对加强金融部门监管规定的要求,因这可能损害借贷活动,对经济增长造成打击.他们呼吁决策者推迟两年,到2018年再对全球大型银行提出额外资本缓冲的要求.

IIF欢迎欧洲在解决主权债务危机方面的重要进展,但警告称"尽管有必要,但财政撙节短期内将对已经低於普通水平的增长造成压力."

IIF认为监管举措的大力实施是信贷萎缩的原因之一,呼吁放松监管.

"尽管金融部门和家庭资产负债显然有必要做一定程度的调整,但在此时推行进一步去杠杆化政策,则要三思,"IIF称.(完)

--编译 王丽鑫;审校 郑茵

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