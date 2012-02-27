〔中国债市〕证监会拟减免公司债利息所得税,以促市场发展--报载

路透上海2月27日电---中国证券报周一报导称,为促进公司债市场和直接融资的发展,证监会拟参照个人投资者投资国债的政策,减免公司债的利息所得税.
报导称,目前个人投资公司债的利息所得税率为20%,减免利息税有利於提高个人投资公司债的积极性,调整目前以金融机构为主的投资者结构.
报导并引述业界人士称,为了促进债市、特别是公司债市场发展,减免税收将是重要的切入点,其中减免个人投资者持有公司债的利息税是首要的突破口,也最具可操作性.
此外,中证指数公司将於3月20日正式发布中证1-10年国债指数.该指数从银行间市场挑选剩余期限介於1-10年之间且流动性强、规模大的国债组成样本.
2011年公司债发行总额为1,291.2亿元人民币.此前召开的金融工作会议提出,未来一个时期的金融改革应建设规范统一的债券市场.[ID:nCH0092879]
报导称,高标准的中长期公司债券收益稳定、需求量大,有利於吸收部分居民储蓄和大型机构的闲置资金,将这部分资金转化为长期直接投资,有力促进实体经济发展.
在中国,企业发行的债券类型包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.其中公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;企业债发行由国家发改委审核;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红