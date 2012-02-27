〔韩国汇市〕韩元盘初下跌,受原油价格攀升拖累

路透首尔2月27日电---韩元兑美元KRW=周一盘初微跌,因投资者远离风险资产,且国际原油价格持续攀升拖累韩国股市下挫.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,127.2,回吐上周五的小幅反弹涨势,周五收报1,125.8.
韩国综合股价指数.KS11在盘初下跌1.3%.
3月三年期公债期货KTBc1升0.06,报104.28.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,127.3 1,125.8
日圆/韩元JPYKRW=R 13.8669/842 13.9548/784
韩国公债期货KTBc1* 104.28 104.22
韩国综合股价指数.KS11 1,996.67 2,019.89
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 王丽鑫
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