《中国债券市场每日交易备忘》--2月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 无 ============================================================================== 二、新债上市: 中国国家开发银行200亿元人民币七年期浮息债(一年定存基准)120208,基本利差0.70% 进出口银行200亿元三年期固息债120301,票面利率3.78% 深圳华强集团5亿元三年期中期票据1282041,票面利率6.31% 华泰集团6亿元人民币一年期短期融资券041252004,票面利率6.00% 浙江国际贸易集团10亿元一年期短融041259011,票面利率6.00% 桑德环境( 000826.SZ )4亿元一年期短融041259010,票面利率7.50% 青岛渤海农业公司3.5亿元一年期短融041251004,票面利率8.60% 百联集团10亿元一年期短融041251005,票面利率5.01% ============================================================================== 三、缴款: 财政部280亿元10年期固息国债120004,票面利率3.51% 中铝公司50亿元一年期短融041258005,票面利率4.55% 江阴兴澄特种钢8亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 五凌电力5亿元一年期短融1181066到期兑付,票面利率5.06% 工商银行( 601398.SS )2.26亿元53月期次级资产支持证券(ABS)0735014到期兑付,票面利率5.00% 中国国航( 601111.SS )( 0753.HK )30亿元三年期中票0982015到期兑付,票面利率3.32% 国家开发银行200亿元10年期投资人选择权(5+5)固息金融债0402020付息,票面利率3.51% 中国船舶工业集团30亿元五年期中票0982013付息,票面利率3.85% 上海城投30亿元五年期中票0982014付息,票面利率3.90% 国开行600亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100204付息,基本利差0.59% 进出口银行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100306付息,基本利差0.25% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110233付息,基本利差0.59% 南京钟山风景区建设公司9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180037付息,票面利率6.30% 锡林郭勒盟兴富投资公司12亿元七年期固息债1180038付息,票面利率7.62% 葛洲坝( 600068.SS )5亿元五年期中票1182045付息,票面利率5.85% 陕西有色金属集团8亿元五年期中票1182046付息,票面利率5.41% 振华重工( 600320.SS )38亿元五年期中票1182047付息,票面利率5.85% 中核核电20亿元五年期中票1182048付息,票面利率5.41% 浦发集团25亿元五年期中票1182049付息,票面利率5.85% 上海张江科技型中小企业7亿元三年期集合票据1183004付息,票面利率5.99% 建设银行26.70亿元383月期浮息(七天期回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行( 601939.SS )2.04亿元383月期浮息(七天期回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行( 0939.HK )0.53亿元383月期浮息(七天期回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月期固息S级ABS 05310140付息,票面利率90% 建行35.82亿元374月期浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月期浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月期浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 农业发展银行135.80亿元五年期固息金融债080405付息,票面利率4.75% 兴泸投资集团7亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债088003付息,票面利率5.95% 建行120亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090701付息,票面利率3.20% 建行280亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090702付息,票面利率4.00% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100224付息,基本利差0.45% 广州建设投资公司28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080026付息,票面利率5.00% 光明食品集团20亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082023付息,基本利差1.65% 上海闵行中小企业5亿元三年期集合票据1083001付息,票面利率4.45% 财政部330亿元七年期国债060001付息,票面利率2.51% 财政部260亿元20年期国债090020付息,票面利率4.00% 南京钢铁联合公司25亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债098016付息,票面利率6.13% 合肥海恒投资集团10亿元七年期固息债098017付息,票面利率5.80% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院副总理王岐山表示,要多措并举,进一步完善财税、担保、坏账核销、风险补 偿等政策支持体系和差异化监管措施,调动金融机构服务"三农"和小微企业的积极性,确保涉 农和小微企业贷款增速均高於全部贷款平均增速.[ID:nCN1411554] --据悉,日前中国证监会与财政部及国税总局商讨,建议为了促进公司债市场发展,参照个 人投资者投资国债政策,减免公司债利息税. --接近发改委的知情人士透露,目前国家发改委已经要求城投债偿付采用均摊制,类似于分 期付款."就像买房,你有多大实力就买多大房;以前是一次还本,现在一般是第3年末起,一定 要开始还本." --中国证券报周六刊登银监会人士文章称,有必要推广信贷资产证券化,盘活资产,改善银 行资本充足率,现在是好时机,应总结信贷资产证券化试点阶段和扩大试点阶段经验,将信贷 资产证券化业务作为一项常规业务来开展.[ID:nCN1411184] --全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,货币宏观调控要以广义货币供应量(M2)为主, 不能兼顾贷款总量和货币供给总量.此外可以适当放松存贷比的计入项目,将同业存款计入存 贷比的分母,承认吸收同业存款是商业银行获取资金的来源之一. --全国社会保障基金理事会理事长戴相龙称,今後两年社保基金将加快私募股权投资基金 (PE)投资.他并介绍,截至2011年底,社保基金共承诺投资13只股权投资基金,承诺投资金额达 到195亿元人民币,占这些项目资金规模的31%. ==============================================================================(完) --整理 冉莹/边竞; 审校 曹巍浩/李宏薇