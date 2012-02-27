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债券 | 2012年 2月 27日 星期一 09:39 BJT

〔欧洲金融〕目前不必在三年期操作以外采取更多措施--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳2月24日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五称,欧洲央行(ECB)在采取进一步政策措施前,需要观察其两次超低成本三年期融资操作的效果,且目前没有必要采取行动.

他指出,去年12月末欧央行的首次三年期融资操作吸引银行业需求约5,000亿欧元,没人知道银行业将在下周举行的第二轮三年期融资操作中会借入多少资金.

该操作被认为在稳定近期欧债危机方面发挥了主要作用.

"我认为,欧洲央行管委会的普遍感觉是,我们已确定非常明确的措施,现在(应该)等待观察这些举措的效果.我个人认为当前没有必要采取进一步的行动,"诺沃特尼向财经记者表示.

他警告称,挹注现金通常会延长欧洲央行所提供流动性的期限,而非扩大资金总量.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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