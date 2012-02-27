〔中国股市〕上周五融资买入较前日增加近17%,中信证券交易活跃

新闻稿：中国房地产业政策收紧趋势延续--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月16日—标普全球评级今日表示，短期内中国政府可能会继续调控房地产市场，以抑制房地产价格。事实上1月新增住户贷款处于高位，或将引发进一步的紧缩政策。 中国证券投资基金业协会近期发布文件，禁止私募资产管理计划投资于16个房价上涨过快热点城市的住宅房地产项目。禁投房地产的私募资产管理计划包括委托贷款、信托计划、其他金融产品和名股实债产品。 标普全球评级信用分析师黄馨慧表示：“我们认为上述融资限制将削弱中国房地产开发商的替代性融资渠道，并增加其现金流压力。” 过去许多开发商借助资产管理产品融资，共同收购土地或开发新项目。上述禁令将限制该融资渠道，开发商需更加依赖合同销售产生的内部现金，以投资新项目或现有项目。 黄馨慧表示：“我们认为，2017年开发商取得良好合同销售的能力及其土地储备质量，将成为开发商之间更显着的区分因素。” 我们预计市场整合将加速，大型开发商将继续扩大市场份额。这是因为大型开发商拥有更多可售资源，更高的地域多元化程度，以及更强的销售执行能力，即使