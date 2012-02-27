《外汇专栏》澳元多头面临众多警告信号,贸易趋势或造成打压

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 王兴亚

路透伦敦2月24日电---鉴於大宗商品出口对澳洲经济的重要性,澳元AUD=通常被视为一种代表全球经济成长的货币.当前市场对澳元的需求可能忽视了众多警告信号.

吉拉德与陆克文的工党领袖之争,以及周五澳洲三大银行信用评级遭调降,或许算不上澳元多头的担忧问题.

首先,不管是希腊最新纾困方案达成协议还是周六中国下调存款准备金率,都未能刺激澳元升越2月8日所及的1.08美元水准.

此外,原油价格持续上扬必定最终侵蚀全球需求.布兰特原油期货LCOc1周五仍远高於每桶120美元.

美国消费者的经济状况是全球消费的关键拉动因素,而他们正在应对汽油价格上涨,当前美国汽油价格较2011年2月时每加仑高0.41美元.

这降低了家庭可支配收入,也会对全球需求产生影响.

已经受到撙节计划束缚的欧洲经济体,还不得不要应对油价高企对经济造成的拖累.

亚洲的经济形势曾表现出更强的韧性,但目前状况同样不那麽振奋人心.

就算把中国春节较往年提前的因素考虑在内,贸易数据也并不支持国际贸易乃至全球成长活跃的观点.

中国1月进口同比下降15.3%,创全球金融危机以来最大月度降幅,即使剔除春节假期工厂关闭的因素,也引燃了需求可能弱於预期的担忧.

同时,政策驱动下的中国楼市放缓或令这一作为中国经济最大增长引擎之一的部门降温,从而对澳洲商品出口造成潜在影响.

香港1月出口较上年同期下降8.6%.政府发言人指出,对所有主要市场的出口均出现放缓,近期前景依然低迷.

另外,台湾已将其2012年国内生产总值(GDP)增长预估由3.91%下调至3.85%.

这些亚洲经济体是新兴市场经济体的典型代表,新兴市场对澳洲商品的需求已经帮助提振澳元走高.如果这些经济体的表现迟缓,对於澳洲而言可不是好消息.

货运市场的状况同样为全球经济亮起警灯.

新加坡航空(SIAL.SI)已将其货物运力削减20%;全球最大航空货运公司--国泰航空(0293.HK)上周表示,货运市场今年上半年料一直维持疲弱.

全球第六大集装箱航运公司、总部位於新加坡的Neptune Orient Lines Ltd NEPS.SI周三公布,第四季净亏损3.2亿美元,亏损规模超过预期.

将这些警报信号放在一起看,有理由相信全球经济可能并不像澳元汇率报1.07美元所暗示的那样稳固.

因此,澳元多头也许不得不倍加小心.除了眼下国内政治层面担忧外,导致最剧烈波动的可能是贸易趋势.(完)