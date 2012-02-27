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债券 | 2012年 2月 27日 星期一 09:49 BJT

〔英国经济〕若经济不萎缩,不太可能释出更多宽松举措--央行委员费希尔

路透伦敦2月26日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周日表示,如果英国经济维持现有状况,未来数月内不萎缩的话,该央行不太可能释出更多宽松举措.

英国央行去年10月决定重启购债计划,在未来四个月内购买750亿英镑公债,主要用於使该国免受欧债危机影响,此举推出时间早于预期,令市场意外.

本月稍早英国央行货币政策委员会决定将购债规模扩大500亿英镑至3,250亿英镑,费希尔与多数委员投了赞成票.

费希尔称,"对我而言,去年10月的重大问题是经济再次陷入衰退的危险...我们在第四季的经济成长率实际上非常负面."

"现在,下行风险似乎并不明晰,我们似乎不会继续陷入负面成长区域."

"如果未来几个月都是这样的话,就会更有理由停止(量化宽松),而不是继续执行,"他对Sky News电视表示.

他并表示,英国央行最可能的做法是等到5月,也就是下次更新成长和通胀预估数据时,再决定是否扩大此次量化宽松计划.(完)

--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉

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