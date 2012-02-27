〔中国基金〕全国社保基金去年近七成收益来自直接投资和PE,证券投资为负

路透上海2月27日电---全国社会保障基金理事会副理事长王忠民称,在证券投资为负值的情况下,去年社保基金六成到七成的收益,来自於直接投资和私募股权投资基金(PE)投资未上市股权.

上海证券报周一引述王忠民在第四届全球PE论坛上指出,"从长远来看,一级市场相对是一个长期的投资市场,时间跨度和特定资产类别的会计方法,使得其在抗投资的制度再平衡和市场再平衡中,比二级市场有着天然的优势."

据介绍,社保基金的三大类资产投资指二级市场证券投资、固定收益类投资和直接投资加PE投资.社保基金从2010年开始正式进入PE投资领域.按规定可投资经发改委批准的产业基金和在发改委备案的市场化股权投资基金,总体投资比例不超过其总资产(按成本计)的10%.

证券时报同日援引社保基金理事长戴相龙表示,PE是一个朝阳行业,现在是PE发展的最好时期,相信今後两三年,社保基金投资PE会有更大的发展前景.他并预计,未来五年全社会PE基金总量有望突破1万亿元.

报导并称,截至2011年底,全国社保基金共投资13只总规模为630亿元的基金,其中全国社保基金的投资额为195亿元,占总量的31%.同时全国社保基金通过PE等方式间接投资了124家企业,13只基金所投资企业中,19家企业已经上市,目前市值是成本的三倍.

本月稍早全国社保基金理事会公布的股权投资基金组合显示,2011年社保基金共投资了中信资本等五家股权投资基金(PE),投资进程明显加快.据财经网报导,这五只基金的投资总额在70亿元.[ID:nCN1378674](完)