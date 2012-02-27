主要国家经济指标预测--2月28日****

路透2月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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2月27日(一)
2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -0.2% +2.5%
2月28日(二)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.5% -0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% -0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
0700 瑞士UBS消费指标 1月 -- 0.92
0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 6.0 5.9
0815 瑞士就业岗位(万个) 第四季 -- 404.7
1000 欧元区企业景气指数 2月 负0.15 负0.21
经济景气指数 93.9 93.4
工业景气指数 负7.0 负7.2
服务业景气指数 负0.6 负0.6
消费者景气指数 负20.2 负20.7
消费者通胀预期指数 -- 26.8
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 2月 负19 负22
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月25日当周 -- +3.0%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -1.0% +3.0%
扣除运输的耐久财订单 持平 +2.2%
扣除国防的耐久财订单 -1.0% +3.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% +3.1%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月25日当周 -- +2.9%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 12月 -3.6% -3.7%
经季节调整房价指数(较前月) -0.5% -0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.9% -1.3%
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 2月 63.0 61.1
1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 2月 -- 正17
1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 2月 -- 正13.7
2145 新西兰建筑许可 1月 -- +2.1%
2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- -0.9%
(较上年同期) -- +2.8%
服务业产出(较前月) -- 持平
2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 +1.5% +3.8%
未来一个月工业生产预估 -- +2.5%
未来两个月工业生产预估 -- +1.2%
2月28日-3月9日
0800 英国Halifax房价指数 2月 +0.1% +0.6%
三个月房价指数(较上年同期) -1.6% -1.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2月27日(一)
-- 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 68.2 --
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 +0.6% +0.4%
0900 意大利企业信心指数 2月 91.5 92.4
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 1月 +2.0% --
M3货供额(较上年同期) +2.5% +1.8%
民间贷款(较上年同期) +1.1% +1.1%
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 1月 +2.0% +1.0%
1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 17.8 --
2300 韩国经常账(亿美元) 1月 盈余18.1 --(完)
--整理 梁睿雪/丁琦;审校 郑茵