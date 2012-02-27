〔中国基金〕曼达林基金向意大利PE基金售Euticals部分股份,获三倍回报

路透上海2月27日电---目前规模最大的中欧合资私募股权投资(PE)基金--曼达林基金周一宣布,已向意大利PE基金Clessidra出售其所持制药公司Euticals的部分股份,曼达林基金在此项目上获得三倍投资回报.

曼达林基金新闻稿指出,此次售股之後,曼达林基金在Euticals公司的股份将降至24%.但根据相关协议,基金仍将在Euticals公司董事会占有重要席位.今後曼达林基金将继续为Euticals的战略发展提供各项支持,包括协助Euticals未来在中国或海外资本市场上市.

目前Euticals公司的企业价值为3亿多欧元.2008年12月,曼达林基金以杠杆收购的方式购买了Euticals的控股股权.之後,Euticals在欧洲和中国先後完成了四笔投资和收购,并发展成为欧洲第五大、意大利国内第二大的原料药和相关医药中间体制造商.

新闻稿称,Euticals将加大在高端制药和生物医药开发上(如抗肿瘤类药物和心血管药物等)的投入,同时开拓亚洲、特别是中国和印度市场.公司与中国合作夥伴的谈判已接近尾声,今年内Euticals将在中国设立生产基地.

曼达林基金执行合伙人高臻表示,"Euticals项目是曼达林基金投资模式的最好体现,我们利用自身的团队和专业优势充分挖掘企业在中国和欧洲的发展机会,运用并购形式帮助企业进行产业整合和快速发展,提升企业价值."

曼达林一期基金的规模为3.28亿欧元,其主要投资者包括中国国家开发银行[CHDB.UL],国家进出口银行及意大利第二大银行圣保罗银行(ISP.MI).该基金曾投资全球第三大混凝土机械生产商CIFA,2008年中联重科(1157.HK)(000157.SZ)联合曼达林、高盛(GS.N)、弘毅投资等三家投资者,共同投资2.71亿欧元收购了CIFA.

曼达林基金执行合伙人Alberto Forchielli去年11月在接受路透专访时曾表示,计划今年发起成立其第二只PE基金,筹资规模为10亿欧元.今年初曼达林二期基金将开始路演,下半年完成第一阶段5亿欧元的筹资.[ID:nCN1197842](完)