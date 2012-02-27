〔中国票据市场〕转贴利率低位徘徊,信贷规模调整压力不大助长买气

路透上海2月27日电---中国票据市场转贴利率周一低位徘徊.临近月底,但多数金融机构信贷规模仍相对宽松,加之资金利率明显下行,支撑收票热情.

"反正目前各个行的规模宽松的多,紧张的少.(票据)买入的人很多,卖出的人很少."北京一银行交易员指出.

贷存比考核向来是票据市场调整的重要推手,他认为,如果将同业存款计入贷存比考核口径,机构的信贷规模将出现大幅增长,对资金也将有明显的放松效果.这将扩大机构收票空间.

全国人大财经委副主任吴晓灵建议适当放松存贷比(贷款/存款)的计入项目,将同业存款计入存贷比的分母,承认吸收同业存款是商业银行获取资金的来源之一.[ID:nCN1411792]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜和七天期品种均继续大幅下行.在上周五法定存准率下调後,资金面的转暖较为明显,机构此前谨慎的心态也有明显缓和,回购利率因此连续跳水.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 7.2850/6.7973 7.6354/7.1612 8.5778/7.8720

上日 7.3464/6.8527 7.7203/7.2498 8.6782/8.0269

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变动-6.14bp/-5.54bp -8.49bp/-8.86bp -10.04bp/-15.49bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价继续下滑**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.9095%,较上日的5.9445%继续下滑.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3809/3.3070 3.3890/3.3306

上日 3.3860/3.3122 3.3950/3.3375

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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