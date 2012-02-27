《外汇动态》空头回补提振美元/菲律宾披索,後市或涨向43.20--交易商

0155GMT--美元/菲律宾披索PHP=PDSP突破43附近的阻力,因投资者回补空头,交易员称更多的仓位调整可能会进一步推高汇价.
美元/披索涨0.5%至43.070,突破43.016的阻力,该水准为12月-2月跌势的38.2%回档位.
一欧系银行的交易员称,美元/披索或升至43.200,将高於200日移动均线切入位43.137,因市场仍做空美元.下一道阻力是55日均线切入位43.306,以及50%回档位43.33,後者的突破难度可能较大.(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
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