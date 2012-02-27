版本:
中国
债券 | 2012年 2月 27日 星期一 10:25 BJT

〔标题新闻〕银行业者应该把从欧洲央行获得的低息资金贷给家庭和企业--欧洲央行总裁德拉吉

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8DR0V6]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐