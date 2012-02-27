《Russell专栏》中国今年可能再度成为柴油的净出口国

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撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/肖群英/李婷仪

路透新加坡2月22日电---中国今年可能再度成为柴油的净出口国,从而对本地区的柴油裂解价差带来下滑压力.

由於炼油产能扩张速度快於国内需求,中国将从前两年的净进口国变成净出口国.这将成为导致所有成品油进口趋於减少的主要因素.

同时,中国亦可能继续是煤油与汽油的净出口国,并继续买进燃料油和石脑油.中国是全球第二大原油消费国.

1月燃料净进口数据反映了这种趋势.1月成品油净进口比12月减少39.1%,比上年同期减少36.3%,降至109万吨.

1月净进口量为四个月以来的最低水平,而且低於123万吨的2011年平均水平.

在轻质柴油燃料方面,1月进口下降了近72%至50,781吨,而出口稳定在95,784吨.

这是柴油四个月里首次出现净出口,而此前三个月每月平均净进口为159吨.

虽然把一个月的数据当成一种趋势来看不太可靠,尤其是1月数据还可能受到春节因素的影响,但是,有充分理由相信中国将在2012年成为柴油净出口国.

浏览中国柴油净出口及柴油裂解价差图表,请点击:(link.reuters.com/map76s)

中国在2011年的较长时期内暂停柴油出口,这出於对国内柴油供应偏紧的担忧,当时预计中国会发生电力短缺,从而导致发电机的柴油消耗量增长.

但柴油短缺并未真正发生,目前炼油商似乎可毫不费力地恢复过剩柴油的出口.

随着最近几个月炼油能力扩大和原油进口增多,中国炼油商生产的柴油可能超过了国内销售能力.

中国总计日炼油能力约为1,080万桶,产能利用率持续攀升,12月达到85%左右,高於过去12个月均值的82%.

尽管国内柴油需求一直在增长,但炼厂产能增幅可能更大,这带来了供应过剩的潜在可能.

类似情形曾在2009年和2010年发生,当时中国净出口柴油规模较大,分别达267万吨和287万吨.

2010年净出口柴油数据相当於平均日加工5.9万桶,仍远高於今年1月柴油净出口对应的日加工1.08万桶.

中国柴油供需净差额和亚洲指标汽油裂解利润之间似乎存在较大的关联,後者衡量将迪拜原油加工成新加坡汽油之间的利润.

该裂解利润在2008年上半年曾飙升至超过每桶45美元的纪录水平,当时中国为迎接北京奥运会,成为大型柴油净进口国之一.

然後,在2009年第一季中国重新成为最大柴油净出口国时,该价差大跌至每桶约4.40美元;到了2011年4月,中国再度成为柴油净进口国时,价差回升到每桶约24美元.

今年以来这项柴油裂解价差越来越缩小,正好中国又即将变成净出口国,该价差最新报价每桶16.15美元,比年初时的18.56美元下滑了13%.

如果中国炼厂进行维修,或者增加柴油出口,那麽柴油裂解价差将再度面临压力.

印度Reliance Industries也有增加出口的可能性,但前提是欧洲炼厂关闭的压力提高了对亚洲柴油的需求.

在其他油品方面,中国料将持续是燃料油的净进口国,特别是自从所谓的"茶壶炼油厂"(指小型炼厂)把燃料油作为其主要原料.

只要像中国石化之类的大型国有炼厂吸纳了原油进口,小型炼厂就将转向燃料油.

如果炼厂获利迫使业者缩减产能,或者他们能找到更便宜的原油,那麽燃料油进口就有下滑的机会.不过这些因素在短期看来不太可能出现.

类似的是,新成立的化学厂开始运转,料将让中国石脑油短缺现象持续.石脑油是亚洲制造乙烯和丙烯等塑化料的原料.

中国在2011年净进口194万吨石脑油,月均进口161,600吨.1月时大约净进口27.5万吨.

石脑油进口量走高的趋势在今年料可以持续,特别是如果货币刺激措施及全球前景改善使经济成长在下半年增速的话.

汽油及煤油方面,中国料将仍是稳定出口国.同样地,基於炼厂产能增加的因素,这种情况没有甚麽理由会改变.(完)