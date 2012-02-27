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债券 | 2012年 2月 27日 星期一 10:44 BJT

〔标题新闻〕IMF董事会初步安排3月13日召开会议,讨论希腊第二轮救援及IMF出资事宜--消息

IMF为国际货币基金组织的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8DP3CQ]

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