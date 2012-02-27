〔中国公开市场〕下调存准率後资金紧张趋缓,央票恢复申报需求(更新版)

(新增细节和市场评论)

* 央行开放申购28天、91天正回购需求

* 一级交易商并可申报三个月期央票需求

* 明日一年央票可能继续停发

* 存准率下调後,资金面紧张有所缓解

路透上海2月27日电---中国央行公开市场一级交易商可以申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求,但一年期央票并未提及,本周或继续暂停.

业内人士认为,央行下调存款准备金率以後,资金紧张局面有所缓解,央行在公开市场在继续开放28天和91天正回购申购的基础上,又恢复三个月期央票需求的申报,但鉴於该期央票一二级市场利差倒挂严重,料真实需求有限,能否恢复发行则存在很大不确定性.

"三个月央票和正回购需求都不大,能不能发行完全看央行的意思."华东一银行交易员表示,"一年期的(央票)需求估计不少,但还是停发,可能央行现在也不想大量的回笼资金."

华东一银行交易员认为,由於一年期央票利差倒挂不明显,且连续停发累积了不少的需求,若央行想回笼资金,则完全可以启动一年期央票发行,但本周并未开放申购该期限央票,说明央行近期或并不想大规模回笼资金.

中国央行自上周五(24日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

上海一券商交易员并指出,关注央行在下调存款准备金率後首周公开市场的操作,三个月期央票能否发行,以及央行正回购操作的数量等情况,将影响到市场对流动性的预期,并可能影响现券收益率的走势.

上周央行公开市场央票和正回购操作均暂停,其中一年及三个月期央票均为约连续两个月停发.此外,有市场人士透露,央行在当周初同样向部分机构进行了逆回购操作,但路透尚无法对此进行确认.[ID:nCN1407016]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%,央行发行最後一期三个月央票为2011年12月22日,发行收益率3.1618%.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期品种最新收益率报在3.3163%.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 待定

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

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