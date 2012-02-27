《外汇动态》美元/日圆和其他货币/日圆下跌,受获利盘打压

0234GMT---市场人士称,受获利回吐盘打击,美元/日圆和其他货币/日圆从日内高点回落.
美元兑日圆JPY=最新报81.05日圆,下跌0.2%,周一稍早在电子交易平台EBS一度触及约81.66的九个月高位.
美元/日圆的支撑位可能在80.94附近,为周线一目均衡云区顶部.
澳元兑日圆AUDJPY=R最新报86.45日圆,远低於盘中高点87.42,後者为2011年7月以来最高水准.
欧元兑日圆EURJPY=R跌0.2%,报109.03日圆,低於周一稍早在EBS平台触及的四个月高位109.95.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=